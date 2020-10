Juventus-Napoli, per gli azzurri si prospetta comunque una punizione. La situazione

La Lega Calcio potrebbe punire il Napoli con un punto di penalizzazione. Annullerebbe il 3-0 a tavolino

Il Napoli potrebbe evitare la sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo domenica sera contro la Juventus ma ricevere dal Giudice Sportivo un punto di penalizzazione. E’ quanto riportato dal Corriere della Sera.

La società del presidente Aurelio De Laurentiis non verrebbe punita con la sconfitta a tavolino perché ha obbedito a un ordine dell’ASL, che ha vietato la partenza della squadra per Torino, ma molto probabilmente verrà sanzionata con un punto di penalizzazione per non aver rispettato il protocollo relativo all’isolamento fiduciario.

