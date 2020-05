Napoli, il ds Vagnati al Toro può cambiare il destino di Belotti

Napoli – Mister Rino Gattuso ha sempre speso belle parole per l’attaccante granata Andrea Belotti e la società di De Laurentiis potrebbe sferrare l’attacco proponendo soldi più contropartite a Cairo. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non è da trascurare l’arrivo a Torino del nuovo ds Vagnati, ex Spal dove ha chiuso l’operazione Petagna. Lo stesso Cairo si era interessato a Petagna ed adesso con l’arrivo di Vagnati il quadro potrebbe cambiare con un ritorno sull’attaccante attualmente in prestito alla Spal.

