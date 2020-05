Calciomercato – Rinnovo Zielinski, raggiunto l’accordo fino al 2024

L’edizione odierna di Repubblica annuncia l’accordo tra il Napoli e Piotr Zielinski per il rinnovo di contratto

L’edizione odierna di Repubblica annuncia l’accordo tra il Napoli e Piotr Zielinski per il rinnovo di contratto fino al 2024. Una notizia che fa contento l’ambiente e da una certa serenità per la ripartenza degli uomini di Gattuso in campionato.

“La trattativa per il contratto del centrocampista è diventata una vera e propria telenovela. Tantissime le puntate, ma l’epilogo adesso sembra davvero vicino. Un accordo è stato trovato, anche se naturalmente vanno limati gli ultimi dettagli. Zielinski firmerà fino al 2024 e avrà un ingaggio da top player, lo status che gli ha riconosciuto Gattuso da quando è arrivato. Guadagnerà circa 4,5 milioni di euro, cifre che giustificano una clausola rescissoria da 100 milioni di euro”.

