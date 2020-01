Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni riportate da Forzazzurri.net.

Queste le parole di Gattuso, allenatore del Napoli

“Dobbiamo continuare su quesa strada e commettere meno errori, stupidi come visti con Inter e Parma. Dobbiamo giocare di squadra, migliorare nel palleggio e tenere bene il campo. Dal Parma all’Inter sembrava un Napoli totalmente diverso, stavamo meglio fisicamente e iniziavamo a fare un bel gioco. Affrontiamo una squadra che fa bene e che fa un buon calcio, la Lazio nei primi mesi faceva fatica e si è ripresa, possiamo farlo anche noi. Ospina? Meret ha commesso un errore, ma tutti fanno errori. Domani vediamo, scelgo chi deve giocare in porta e chi in difesa, siamo una squadra. Con Ancelotti giocavano due partite uno o due partite l’altro, volete il titolo. Ho 3 portieri molto validi, valutiamo partita dopo partita. Demme? Quando sarà ufficiale ne parleremo, ora parliamo dei miei. Ne parleremo, anche se parla da sola la sua storia. Alla squadra serve serenità, serve tranquillità, vedo troppa paura, dobbiamo ricercare questo. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, sento tanti discorsi, multe o non multe, io non regalo niente a nessuno. Abbiamo tanto entusiasmo e rammarico, stiamo lavorando bene, c’è gente concentrata. Koulibaly? Ha lavorato tre giorni, ma non possiamo commettere errori e avere ricadute. C’è ancora un pò di edema e non possiamo rischiare.

Io vedo tanto entusiasmo in questa squadra, ci crediamo tanto. Mertens? Arriva martedì sera, è in Belgio con il fisioterapista della Nazionale, tornerà meglio di prima. Io sto lavorando 10/12 ore al giorno per riportare in alto questa squadra. Dobbiamo avere la testa alta ed essere concentrati. Ghoulam? Aveva fatto i primi 10 giorni alla grande, adesso ha un altro piccolo problema, ha iniziato a lavorare di nuovo 2 giorni fa”.

