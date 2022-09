Milan-Napoli, Pioli: “Noi meglio del Napoli, non si può perdere così”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Napoli

Il Napoli espugna San Siro e fa incassare al Milan la sua prima sconfitta stagionale. Gli uomini di Spalletti (e Domenichini) vincono per 2-1 grazie alla reti di Politano su rigore e Giovanni Simeone. Il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta la gara ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Non sono soddisfatto e non devono esserlo nemmeno i miei, quando giochi così bene non puoi perdere. Può capitare la serata storta ma c’è delusione, il calcio però è anche questo e dobbiamo imparare ad essere più concreti. La prestazione l’abbiamo fatta tutta. Abbiamo perso perché nella due aree non abbiamo messo la giusta convinzione. Abbiamo giocato meglio del Napoli. Eravamo l’unica squadra nei 5 campionato europei ancora imbattuta, un peccato perdere dopo una prestazione del genere.

Nella situazione del gol di Simeone c’erano troppi giocatori ad aggredire il portatore di palla e lasciano libero Mario Rui di crossare. Il Napoli oggi ha avuto solo quell’occasione li. Per tutte le occasioni che abbiamo avuto un gol è troppo poco. Abbiamo lasciato pochissimo ad un avversario che di solito crea e segna tanto. Stiamo subendo qualche gol di troppo e dobbiamo lavorarci su questo.

Calabria l’ho sostituito perché ha avuto un affaticamento muscolare, Kjaer l’ho tolto invece per l’ammonizione. Kvaratskhelia è un grande giocatore, chiunque avrebbe faticato contro di lui. De Ketelaere? Ha fatto la sua migliore prestazione della stagione, mi è piaciuto tantissimo stasera, sono contentissimo delle sue caratteristiche e sono sicuro che sarà determinante e farà gol decisivi”.

Fonte foto: Instagram @acmilan

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Monza batte la Juventus 1-0. Prima vittoria in Serie A e primo gol per Gytkjaer

Landucci sull’espulsione: “Di Maria tartassato: Izzo conosciuto per queste tattiche”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici