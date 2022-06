Ambrosino: “Mertens la mia ispirazione. Mi piacerebbe fare coppia con Osimhen”

Ambrosino: “Dries Mertens è stato per me un grande punto di riferimento”

Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli, ha parlato ad Il Mattino:

Per arrivare in Nazionale maggiore quanto le può essere utile la gavetta nel Napoli? “Tantissimo. Perché il Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Allenarmi con i più grandi è una palestra: non smetto mai di imparare”.