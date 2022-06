Canovi: “Il Napoli dovrebbe cercare di trattenere Politano”

L’agente Alessandro Canovi parla di Matteo Politano ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Alessandro Canovi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Gol”. L’agente è in particolare intervenuto sulla questione relativa a Matteo Politano. Il futuro dell’attaccante sembra essere sempre più lontano da Napoli, si parla in particolare di mancanza di fiducia con il tecnico Luciano Spalletti, tuttavia Canovi non sarebbe per nulla d’accordo con il suo addio.

“Su Politano credo sia maglio capire qual è il problema n atto e cercare di trovare una soluzione per non farlo andare via. Il Napoli quest’anno aveva cinque giocatori nel ruolo di attaccanti. Insigne è già andato via e probabilmente partirà anche Mertens. Se va via anche Politano il Napoli farà a meno di tre giocatori di livello assoluto.”

