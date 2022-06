UFFICIALE – Fiorentina, Italiano rinnova fino al 2024

Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2024.

La Fiorentina ha pubblicato un comunicato ufficiale per quanto riguarda il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano. L’allenatore ha firmato il rinnovo fino al 2024 con opzione per l’anno successivo. Sicuramente dunque il club viola sarà legata al tecnico siciliano per le successive due stagioni. La notizia era già nell’aria da un po’ di tempo, nella giornata di ieri è stato proprio il club fiorentino ad ufficializzarla.

Di seguito il comunicato:

