Criscitiello su Napoli-Deulofeu: “L’Udinese ha chiesto Gaetano”

Michele Criscitiello interviene sulla questione relativa al Napoli ed all’attaccante Gerard Deulofeu.

Michele Criscitiello è intervenuto nella trasmissione “Speciale Calciomercato”, in onda su Sportitalia. Il giornalista ha parlato della questione di Gerard Deulofeu, attaccante accostato in più occasioni al Napoli. La trattativa sembra continuare e secondo Criscitiello l’Udinese, club che detiene il cartellino dell’attaccante, avrebbe chiesto al Napoli il giovane l’attaccante Gianluca Gaetano.

“Il Napoli da tempo è interessato a Gerard Derulofeu. L’Udinese come parzialmente contropartita, ha chiesto espressamenteGianluca Gaetano. Il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbe però cedere l’ex Cremonese, attualmente sta dicendo no a tutti per il suo gioiello. Gianluca Gaetano infatti piace a diverse squadre di Serie A, tuttavia la SSC Napoli vorrebbe dargli la possibilità di fare parte della propria rosa.”

