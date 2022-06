Napoli, Ambrosino: “Con Osimhen potrei fare grandi cose”

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli, ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Mattino.

L’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino ha recentemente portato a casa una grande soddisfazione. Il giocatore ha deciso il match dell’Europeo Under 19 tra Italia e Slovacchia siglando un gol al minuto 33 del primo tempo. Ambrosino ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano Il Mattino in cui ha parlato anche del Napoli e di alcuni componenti della squadra.

Per arrivare in Nazionale maggiore quanto le può essere utile la gavetta nel Napoli?

“Moltissimo. PIl Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Allenarmi con i più grandi è una palestra: imparo sempre.”

Da chi è che prova a rubare sempre qualcosa?

“Mertens è stato per me un grande punto di riferimento ed una fonte di ispirazione, nonostante da bambino il mio idolo sia stato Ibrahmovic.”

Dove si vede in campo?

“In attacco, la posizione importa poco. In coppia con Victor Osimhen potremmo trovarci alla grande.”

Quanto di questo suo successo deve e Spalletti?“

“Spalletti mi ha fatto sentire importante fin dal primo minuto e mi ha dato la giusta carica per fare sempre di meglio.”

