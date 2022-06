Auriemma: “Deulofeu è promesso al Napoli”

Deulofeu al Napoli, parla Auriemma

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma che ha parlato del mercato del Napoli:

“Deulofeu è un calciatore ormai promesso al Napoli, tra De Laurentiis e Pozzo si stanno tirando un po’ la giacca sull’offerta del Napoli e la richiesta dell’Udinese. Non c’è, oggi come oggi, tutto questo pessimismo intorno al Napoli. De Laurentiis ha calcolato anche se non dovesse andare in Champions, visto che ha abbassato il tetto ingaggi di 30/40 milioni”.