Il tecnico del Napoli Francesco Calzona potrebbe ricorrere al turnover in occasione della sfida contro il Cagliari.

Questo pomeriggio andrà in scena la sfida di campionato tra Napoli e Cagliari. Il fischio d’inizio avverrà infatti alle ore 15 e l’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha provato ad anticipare le scelte in campo di Francesco Calzona.

Secondo quanto si legge quest’ultimo potrebbe optare per un turnover:

“Calzona deve invertire immediatamente la tendenza a Cagliari e non è escluso che dia una opportunità a Lindstrom, che è in ballottaggio con Kvaratskhelia e Politano per completare il tridente. Ci saranno però novità pure negli altri due reparti, visto che il nuovo allenatore è intenzionato a fare ricorso al turn over.”

