Chiariello in difesa di Osimhen: “Gioca con una fasciatura, la lezione Lozano non è servita”

Chiariello difende Victor Osimhen

Umberto Chiariello, giornalista, ai microfoni di Canale 21 è intervenuto in difesa di Victor Osimhen ricordando anche quanto successo con Lozano la scorsa stagione. Ecco quanto dichiarato:

“Probabilmente è stato accelerato il suo rientro in campo per mancanza di uomini. Lui già non ha una corsa equilibrata ma ora gioca con una fasciatura e non ha ancora equilibrio. In più è in Italia dal primo anno, si deve ambientare. Vedo un ragazzo solare, simpatico, allegro. La lezione Lozano dovrebbe esserci serviva ma è passata invano. Osimhen è stato osservato a lungo, si è pensato di puntare sul suo talento. Ora stoppa palla a dieci metri forse anche per equilibrio fisico. Comunque la squadra non lo aiuta.”

