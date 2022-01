Ferrari, ag. Tuanzebe: “Non è venuto per fare 4 mesi, ma spetta al club trovare l’accordo definitivo”

Ferrari ag. di Tuanzebe, sul possibile trasferimento a titolo definitivo del calciatore

Fabrizio Ferrari, agente italiano di Tuanzebe è Intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show parlando del possibile trasferimento a titolo definitivo del calciatore:

“Tuanzebe è stato scelto, non è un ripiego. Cercavano un difensore strutturato ma con velocità nelle gambe e Axel si sposava benissimo. Deve ancora esprimersi al massimo ma è molto forte e può essere tanto utile al Napoli. Sono entrato in un secondo momento nella trattativa, il Napoli ha lavorato da solo. Ma conoscendo chi lavora nella scelta dei giocatori, ha convinto ciò che hanno visto loro come sia futuribile il calciatore, quanto potrà maturare e l’impatto che avrà da qui in avanti. Credo che il Manchester United abbia preso decisioni particolari per la crescita dei suoi giovani, non credo abbia una politica per migliorare la sua formazione. Sono confusionari nella gestione dei calciatori sotto contratto. Tuanzebe è rientrato in questi cambi manageriali. Trasferimento a titolo decisivo? Ci sono tutti i margini, nessun dubbio.

Axel non è venuto qui per fare quattro mesi ma per far capire il suo livello di calcio, mostrare le sue caratteristiche e poi spetterà al Napoli trovare la soluzione economica per portare Tuanzebe in azzurro a titolo definitivo. Lui era molto contento, abbiamo chiacchierato tantissimo sulle differenze tra calcio inglese e italiano. È innamorato dello speaker del Napoli. Pizza? È molto attento all’alimentazione, in pieno stile inglese. Terzino destro? Facciamolo giocare difensore centrale. Secondo me nessuno saprà meglio di Spalletti come utilizzarlo. Mi sembra bravino questo Spalletti (ride, ndr) e mi affiderei a lui”.

