Calciomercato Napoli, Amrabat in stand by: la situazione

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato della situazione in entrata in casa Napoli. Gli azzurri non hanno ancora chiuso con Amrabat e gli agenti per giugno, mentre è tutto accordato con il Verona. Secondo il giornalista, la dirigenza partenopea avrebbe dato un ultimatum al calciatore che scadrebbe domenica.

Il ragazzo non è convinto della destinazione. Il suo entourage spera in un affondo dell’Inter e per questo motivo si fatica a chiudere, a differenza di quanto fatto per Rrahmani.

Napoli, potrebbero riprendere i contatti per Kumbulla

Nel caso di mancato accordo, De Laurentiis e Giuntoli riaprirebbero i contatti con il Verona per Kumbulla, difensore che piace tanto e che addirittura poteva essere un’occasione per gennaio. Il centrale albanese piace moltissimo anche all’Inter, alla Roma e alla Juventus e di conseguenza non sarà facile aggiudicarselo. Il Napoli è però deciso a bruciare la concorrenza muovendosi subito.

