Altobelli: “Rimpiazzare Osimhen sarebbe difficile anche con 150 milioni”

L’ex Inter e campione del mondo dice la sua su Victor Osimhen

Alessandro Altobelli ha parlato ai microfoni della trasmissione “Il Bello del Calcio” in onda su Canale 8. Nel suo intervento ha parlato di Victor Osimhen.

Queste le sue parole:

“La cosa bella è che ci sono tante squadre inglesi pronte a fare carte false per lui, ma non penso che la società voglia venderlo. Anche incassando 150 milioni non sarebbe facile sostituirlo. Al Napoli non servono soldi, ma calciatori bravi”.

