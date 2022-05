Sosa: “La rimonta subita contro l’Empoli rimarrà nella storia, gli azzurri hanno commesso un errore…”

L’ex azzurro critica l’atteggiamento degli uomini di Spalletti contro l’Empoli

Roberto ‘Il Pampa’ Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato il raggiungimento del piazzamento in Champions League degli azzurri a “Il Bello del Calcio”, trasmissione in onda su Canale 8.

Queste le sue parole:

“Ero allo stadio, ma non ho festeggiato tanto. Ho avuto modo di parlare con molti tifosi, alcuni li ho dovuti calmare perché molto esaltati. L’idea che mi sono fatto sul Napoli di queste ultime gare è che i calciatori si siano un po’ accontentati. Da ex calciatore penso fossero loro a dover dare qualcosa in più. con l’Empoli non si possono prendere 3 gol 8′, con tutto il rispetto che si può avere per la squadra toscana. I calciatori nel momento in cui si era sul 2-0 si sono accontentati e quella rimonta subita resterà nella storia. Ovviamente il mio discorso si riferisce solo allo Scudetto, perché l’obiettivo Champions è stato raggiunto. Spalletti per me deve essere il futuro del Napoli in panchina”.

