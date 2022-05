Crisicitiello: “Dopo l’attacco a Spalletti, può succedere di tutto”

Criscitiello dice la sua dopo lo striscione degli ultras contro Spalletti

Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato su SportItalia. Ecco le sue parole:

“C’è da registrare in tarda serata il primo grande attacco di alcuni ultras del Napoli a Luciano Spalletti. Il riferimento è allo striscione affisso fuori al Diego Armando Maradona con il seguente testo: ‘La Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje’. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. A questo punto la stessa posizione di Luciano Spalletti è in discussione dopo il clamoroso attacco ricevuto e non sono escluse decisioni a sorpresa nel futuro. Aurelio De Laurentiis ha confermato a parole il mister anche per la prossima stagione, ma non è detto che il toscano resti in Campania”.