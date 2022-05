Auriemma: “Spalletti-Napoli? ADL vorrebbe prendere un altro allenatore”

I rapporti tra De Laurentiis e Spalletti sembrerebbero non essere ottimi

Raffaele Auriemma, intervenuto nella puntata odierna della trasmissione “Club Napoli All News”, ha rivelato un retroscena riguardante Napoli-Fiorentina e il rapporto tra Luciano Spalletti ed il presidente Aurelio De Laurentiis.

Queste le sue parole:

“Dopo Napoli-Fiorentina, Aurelio De Laurentiis era infuriato tanto da contattare altri allenatori. Era un’occasione enorme con due gare casalinghe consecutive da vincere per accelerare e vincere lo scudetto e invece si è fatto un solo punto[…].

“[…]Spalletti-Napoli? Ci sono piccoli segnali che la storia insieme è finita, come dimostra l’asserzione del presidente sulla possibilità che il mister si sentisse lontano dalla famiglia. Lui vorrebbe ricominciare con un altro, ma Spalletti non lascerà e non c’è nessuno da prendere al volo. Dunque i due sono costretti a stare insieme“.

