UFFICIALE – Roma, Mourinho ci sarà contro la Juve: squalifica sospesa, il motivo

Roma, Mourinho ci sarà con la Juve. Sospesa la squalifica per un motivo

Roma, il tecnico José Mourinho sarà in panchina per la sfida contro la Juventus di Allegri, in quanto gli è stata sospesa la squalifica.

La Corte Sportiva d’Appello ha deciso di sospendere la squalifica di due giornate comminata a José Mourinho, che in attesa di una decisione definitiva potrà quindi guidare la Roma nel match contro la Juventus. Di seguito il provvedimento.

Squalifica sospesa. La sospensiva, si legge nell’ordinanza, è arrivata perché la corte di secondo grado vuole aspettare le conclusione dell’inchiesta della Procura FIGC, che aveva ascoltato Mourinho e altri quattro tesserati della Roma, ma non ancora l’arbitro Serra.

La Corte Sportiva d’Appello “ritiene che il ricorso non sia maturo per la decisione, occorrendo approfondire profili della vicenda in esame, ad oggi, non sufficientemente esplorati, anche in ragione della difficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte del sig. Serra” e ha deciso di attendere la conclusione di questa indagine, sollecitando la Procura a chiuderla entro tre giorni. Nuova udienza fissata al 10 marzo, quindi lo Special One potrà esserci in panchina contro la Juve.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Allenamento Napoli, Spalletti concede due giorni di riposo alla squadra

Sarri ha fatto una richiesta ai suoi giocatori per la sfida di stasera al Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici