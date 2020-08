RITIRO CASTEL DI SANGRO – Allenamenti SSC Napoli, estensione posti disponibili

Comunicato Calcio Napoli

Con una nota sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha comunicato quanto segue:

A seguito dell’ordinanza della giunta regionale Nr. 81 del 28 agosto 2020, che ha recepito la richiesta del Sindaco di Castel di Sangro, si comunica che il numero complessivo di posti a sedere presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà ampliato, anche per gli allenamenti, di circa 280 posti.

Questo il calendario degli allenamenti ai quali i tifosi potranno assistere previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici, cliccando qui http://moduloaccessoritiro2020.sscnapoli.it

30.08.2020 ore 17.00

31.08.2020 ore 09.30

01.09.2020 ore 17.00

02.09.2020 ore 17.00

03.09.2020 ore 09.30

Si ricorda inoltre che gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, per i bambini valgono le norme generali, sotto 6 anni non è obbligatorio l’uso della mascherina.

Gli spettatori dovranno mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione che la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti.

Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto.

Si ricorda, infine, che per accedere allo Stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso.

Fonte: sscnapoli.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Il primo gol, eurogol dalla distanza, del ritiro azzurro

Calciomercato Napoli – Per Karbownik manca ancora qualche dettaglio. Tentazione Premier!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caffeina: in gravidanza meglio evitarla?

Le star di TikTok Bryce Hall e Blake Grey incriminati, sotto accusa i mega party in piena pandemia