Calciomercato Napoli – Per Karbownik manca ancora qualche dettaglio. Tentazione Premier!

Karbownik-Napoli, manca ancora qualche dettaglio per definire la trattativa

Stando a quanto riportato dalla redazione di TMW, che ha contattato il Legia Varsavia, la trattativa per Karbownik al Napoli sarebbe molto avanzata, seppur non ancora definita nei dettagli. Il Napoli, però, è forte di un’intesa già raggiunta tra il ds Giuntoli e il calciatore.

Se l’offerta degli azzurri si aggira al momento intorno ai sette milioni di euro, il Legia sta spingendo per riuscire a monetizzare leggermente oltre questa cifra e battere così il record d’incasso che si registra ad oggi in tutta la Ekstraklasa (il portiere classe ’99 Radoslaw Majecki ceduto proprio dal Legia al Monaco per, appunto, sette milioni di euro).

Sullo sfondo, nonostante la fiducia del Napoli, occhio però anche ai possibili rilanci dell’ultimo minuto dalla Premier League.

Attenzione, quindi, che nel calciomercato nessuna trattativa può considerarsi chiusa fino a quando non vengono apposte le firme sui contratti.

