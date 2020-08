CDS – Dzeko alla Juve: è fatta! L’affare sblocca Milik alla Roma

Per il Corriere dello Sport sembra fatto il passaggio di Dzeko alla Juventus

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Edin Dzeko avrebbe deciso: va alla Juventus!

Con questa operazione la Roma girerebbe il ricavato il ricavato al Napoli, insieme ad Under ed il giovane Riccardi, per il cartellino di Arek Milik.

Dzeko s’è mostrato determinato nell’accettare la corte bianconera, intravedendo la possibilità di vincere in Italia prima della fine della carriera, e la moglie stavolta non s’è opposta rispetto ad un anno e mezzo fa col Chelsea. Il tutto dunque chiarito prima della partenza per la nazionale. La Juventus verserà 10mln di euro più 2 di bonus che la Roma girerà al Napoli per sostituire Dzeko con un centravanti 8 anni più giovane e garantisce un investimento a lungo termine. Intanto, Milik ha aperto alla Roma, dopo essersi promesso alla Juventus che però con Pirlo ha virato altrove.

Questo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport

