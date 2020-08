Gattuso: “Dobbiamo trovare equilibrio. Osimhen? Lasciamolo tranquillo!”

Le dichiarazioni di Gattuso nel postpartita

Il Napoli ha vinto in scioltezza il triangolare contro Castel di Sangro e L’Aquila, avversari non certo di primo piano, ma comunque un buon banco di prova per iniziare a mettere benzina nei muscoli in vista della prossima stagione.

Al termine del triangolare, Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Abbiamo fatto solo 13 giorni di riposo, la squadra ha perso poco rispetto alla condizione. Questa squadra è motivata, sa quello che vuole. I giocatori devono lavorare bene su fase di non possesso, abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa di diverso, ma dobbiamo trovare anche un equilibrio.

Osimhen? In questo momento è facile, bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perchè l’abbiamo pagato tanto, ma non c’erano dubbi, ci dà qualcosa di diverso che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io. Bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità può incidere.

Io penso che quello che dobbiamo migliorare è la tenuta, ricordo ancora la partita col Barcellona, ci siamo fatti tre gol da soli. Bisogna stare sul pezzo per 90′ minuti.

Rrahmani? E’ un ragazzo molto intelligente, sta facendo di tutto per migliorare e giocare con i nostri principi. Siamo contenti di quello che ci sta dando”.

