Fedele su Osimhen: “E’ un fenicottero, ha segnato su delle palle rimpallate”

Fedele si esprime su Osimhen

Nel corso di Marte Sport Live, è intevenuto Enrico Fedele il quale ha espresso il suo parere sull’esordio di Victor Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Osimhen non ha la sensibilità di giocare il ‘dai-e-vai’ o di stoppare il pallone in un certo modo. E’ un fenicottero, però non fa inserire i centrocampisti. Ha delle leve lunghissime. Ha sbagliato più di uno stop ed ha segnato su delle palle rimpallate dopo un controllo un po’ lungo. Sono tutte azioni con due tocchi. Se gioca lui, deve avere tanto spazio. Se lo marca Stefan de Vrij, cosa succede? In Serie A è diverso rispetto a ieri.”

