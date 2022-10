Corriere dello Sport – Napoli ad Amsterdam: caos e polemiche per il ritiro dei biglietti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, molti napoletani sono già approdati ad Amsterdam per il match di Champions League di domani sera tra Ajax e Napoli. I biglietti sono andati a ruba nel settore ospiti, nonostante il caos e le polemiche per il ritiro ai botteghini del Maradona. La scelta non è stata condivisa dalla tifoseria, ma il club olandese non ha cambiato idea neanche davanti alla richiesta del Napoli stesso, di venderli per via telematica.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ancelotti: “Kvara non è una sorpresa, ai tempi di Napoli già lo seguivamo”

Sconcerti analizza la situazione classifica: “Aiutati da quel tipo di fortuna”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marco Bellavia lascia il GF, gli spettatori accusano i concorrenti