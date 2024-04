Corriere dello Sport – ADL sogna Conte, ma non esclude la permanenza di Calzona

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del futuro della panchina del Napoli. C’è bisogno di una rivoluzione, Manna è al lavoro per la scelta del prossimo allenatore azzurro: “Il primo desiderio è Antonio Conte, da ottobre, dall’alba del fallimento sportivo inaugurato con Garcia, il primo di tre allenatori collezionati. E ancora: Stefano Pioli e Vincenzo Italiano”.

Oltre alla grande stima per Antonio Conte, che già a ottobre rifiutò l’offerta di De Laurentiis, c’è anche Stefano Pioli, il quale potrebbe concludere con un anno d’anticipo la sua avventura al Milan. Intanto, non è tramontata la pista che porta a Italiano, il tecnico è sul foglietto sin dai tempi dello Spezia. Inoltre, non è assolutamente da escludere la permanenza di Calzona: “L’uomo che a fine febbraio ha raccolto una squadra svuotata e frastornata dalla stagione paradossale guidandola con capacità, nel frattempo continua a giocarsi il jolly”.

