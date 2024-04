Corriere dello Sport – Pioli, il Milan pensa all’addio: da giugno potrebbe essere libero

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile addio di Pioli al Milan, al termine di questo campionato. Dopo lo scudetto sfilato dalle mani dell’Inter nella stagione 2021-22, l’attuale allenatore rossonero oggi è in corsa per cercare di vincere l’Europa League. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma occhio alle avance del Napoli, che è in cerca di un nuovo traghettatore. A Milanello sembrerebbero avere altri piani per il futuro, difatti si fa spazio il nome di Julen Lopetegui.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca: “Il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia, il club vorrebbe farne una bandiera”

Interesse Napoli per due profili nuovi dall’estero, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi