Corriere dello Sport – Osimhen è l’obiettivo del Psg: ADL non farà sconti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Psg per Victor Osimhen. I primi contatti sono stati avviati, con una previsione di spesa che al momento non raggiungerebbe i 130 milioni richiesti dal Napoli. A oggi, i parigini vorrebbero investire intorno ai 90 milioni di euro tra base fissa e bonus. Ben quaranta in meno stabiliti da ADL. Tuttavia siamo solo all’inizio, perché il nigeriano è fortemente corteggiato anche in Premier, con il Chelsea in prima fila, seguito a ruota da Arsenal e Manchester United.

Il Psg non demorde e proverà a ingraziarsi il presidente del Napoli, che però, dal canto suo, non è intenzionato a fare alcuno sconto. 90 milioni non basteranno per convincerlo, dunque si terrà molto conto anche delle future offerte che avanzeranno dalla Premier.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

