Sconcerti analizza la situazione classifica: “Aiutati da quel tipo di fortuna”

Sconcerti analizza la situazione in cima alla classifica

Mario Sconcerti ha analizzato la situazione in cima alla classifica, con il momento che sta vivendo il Napoli e le vicende di casa Milan. Il club campione d’Italia, ieri sera è riuscito a portare a casa i tre punti nonostante il gol del pareggio subìto nel finale, sulla punizione di Bajrami.

Sconcerti ha analizzato quella che potrebbe essere la sfida Scudetto a distanza tra Napoli e Milan:

“Il primo tempo del Napoli con il Torino ha mostrato una velocità e un abbinamento tecnico di altri campionati. In questo momento assomiglia alla squadra migliore. Il Milan ha vinto con quel tipo di fortuna che spesso aiuta i migliori, in una partita che non era facile. Calabria infortunato, Kjaer ammonito subito, poi Leao ha chiuso con un gol fantastico. È stato un Milan che, pure se non perfetto, ha mostrato di essere il Milan che serviva”.

