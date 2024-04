Radio Kiss Kiss Napoli – Gautieri: “Lindstrom? Trequartista o interno di centrocampo, non può giocare a destra”

L’ex allenatore ed ex calciatore del Napoli, Carmine Gautieri, ha parlato della situazione del Napoli in diretta a ‘Radio Goal’: “L’anno scorso è stato particolare positivamente, chiunque giocasse faceva la differenza. Secondo il mio punto di vista Politano quest’anno non ha davanti un giocatore con cui giocarsi il posto.

Lindstrom? Può fare sia il trequartista o l’interno di centrocampo sia a tre che a cinque. Ha visione di gioco, palleggio e qualità. Non può giocare a destra”.

