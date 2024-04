La Gazzetta dello Sport – Futuro Natan, ADL cercherà una soluzione in prestito

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Martinez Quarta. Questo l’investimento per il futuro che stuzzica Aurelio De Laurentiis. Il patron vorrebbe una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato:

“Il Napoli, infatti, ha intenzione cercherà una soluzione in prestito per Natan, per permettergli di giocare con continuità e crescere anche tatticamente. Oltre al brasiliano, partirà anche Leo Ostigard, che ha le valigie pronte da gennaio: il norvegese vuole più spazio e ha diverse richieste, in Italia e all’estero. Ecco perché resta sempre forte l’interesse per Hancko del Feyenoord, su cui può garantire anche Calzona. Hancko è uno dei leader della sua Slovacchia, ha forza fisica e personalità: uno da Napoli, insomma. Due colpi per rialzare il muro davanti a Meret e non sentire più la nostalgia di Kim”.

