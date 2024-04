La Gazzetta dello Sport – Martinez Quarta è una priorità: ADL telefona Commisso

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Aurelio De Laurentiis, per Lucas Martinez Quarta. Consapevole degli ottimi rapporti con la Fiorentina di Commisso, è pronto a cercare un’intesa per portarlo al Napoli: “Quarta può giocare da centrale nella difesa a quattro ma anche da braccetto (o esterno, come preferite) di una difesa a tre e il la capacità di adattarsi a più sistemi non è un elemento di poco conto.

È uno dei pupilli di Vincenzo Italiano, guarda caso l’allenatore attualmente in pole position per guidare il Napoli nella prossima stagione; ma a tre si è messo in mostra in passato e a tre gioca Antonio Conte, il vero sogno del presidente De Laurentiis. Insomma, Martinez Quarta è un giocatore affidabilissimo su cui il Napoli può iniziare a lavorare da subito, senza bisogno di avere la certezza su chi sarà il prossimo allenatore”.

