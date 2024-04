Auriemma su Monza-Napoli: “Quei 4 gol sono solo dei giocatori, no di Calzona o altri”

Auriemma su Monza-Napoli

Raffaele Auriemma nel corso di Si gonfia la rete su Tele ha parlato della sfida Monza-Napoli:

Auriemma:

“Godiamoci questa vittoria così netta. Il Napoli non è riuscito ad essere come l’anno scorso, ma quei 14 minuti sono stati magici ed hanno ricordato a tutti cos’era il Napoli l’anno scorso. In quei 14 minuti non c’è ADL, Garcia, Mazzarri o Calzona, ma solo la qualità dei giocatori. E basta. Nessuno si appropri di quei 4 gol del Napoli. Non iniziamo a dire che c’era Calzona, prima invece Mazzarri e Garcia… L’hanno vinta i calciatori, così come non l’hanno vinta altre volte”.

