La Gazzetta dello Sport – Martinez Quarta nel mirino: ingaggio alla portata di ADL

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Lucas Martinez Quarta della Fiorentina: “Da mesi il Napoli ha messo gli occhi addosso a Lucas Martinez Quarta, centrale argentino della Fiorentina in scadenza nell’estate 2025. Ingaggio in perfetta linea parametri napoletani, da appena un milione netto, Martinez Quarta vanta un’esperienza importante sia in Italia sia in Sudamerica, dove con la maglia del River Plate ha anche vinto una Coppa Libertadores.

Quarta è un difensore goleador (4 reti in questo campionato, 9 in assoluto da quando è in Italia) ma soprattutto un roccioso marcatore, rapido nello stretto, dal passo potente in campo aperto e un discreto piede in fase di impostazione. In estate entrerà, come detto, nel suo ultimo anno di contratto e il costo del cartellino potrebbe scendere intorno ai 10 milioni (o anche qualcosa in meno)”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma su Monza-Napoli: “Quei 4 gol sono solo dei giocatori, no di Calzona o altri”

Infortunio Olivera, l’esito degli esami: il bollettino medico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi