Il Napoli lavora per la rivoluzione di giugno: ecco da chi si ripartirà!

Il Napoli ha appena messo sotto contratto Demme, ex capitano del Lipsia, e si appresta a chiudere per Lobotka del Celta Vigo.

Due centrocampisti per un Napoli che, a dispetto del passato, sembra voglia essere più attivo in questa finestra di mercato di gennaio. De Laurentiis sicuramente vorrà consegnare a Gattuso gli uomini necessari per poter mettere in pratica la sua idea di calcio andando di puntellare la rosa nei ruoli attualmente scoperti. L’obiettivo è quello di arrivare in tutta tranquillità a giugno per poi dare il via a una vera rivoluzione.

Rivoluzione che, secondo le notizie in nostro possesso, partirebbe proprio dalla panchina. Da giugno, quindi, un Napoli tutto nuovo che non vedrebbe più Gattuso alla guida tecnica, ma Simone Inzaghi.

L’attuale allenatore della Lazio, infatti, avrebbe già un accordo sulla parola con la società azzurra per la prossima stagione.

Inzaghi, quindi, per dare il via a un nuovo corso non solo dal punto di vista tecnico, ma che prevederebbe anche l’arrivo di alcuni calciatori. Uno dei primi nomi dai quali ripartire sarebbe proprio l’attaccante Ciro Immobile che non avrebbe alcun tipo di problema a trasferirsi nella sua Napoli (si parla di un’offerta di circa 35 milioni per lui).

Si sa, il calciomercato è materia complessa, ma se le notizie in nostro possesso saranno confermate, il mese di giugno segnerà una vera e propria rivoluzione per il Napoli.

Dario Catapano

