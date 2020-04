Serie A, otto club contrari alla ripresa

Otto club contrari alla ripresa hanno sollevato alla vigilia dell’assemblea della Lega Serie A un quesito in merito ad una eventuale nuova interruzione del campionato

Quali effetti giuridici potrebbero subire calciatori o club se il campionato si interrompesse di nuovo per il contagio da Coronavirus? E’ uno dei tre quesiti per la Figc che otto club contrari alla ripresa hanno sollevato alla vigilia dell’assemblea della Lega Serie A.

“L’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione pur in presenza di un rischio incalcolabile”, Si legge nel documento come riporta il Corriere dello Sport. A quanto si apprende, dopo il Consiglio che si è riunito nel pomeriggio, la Lega sta preparando un documento tecnico unitario.

