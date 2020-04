Coronavirus, un comune Molisano vara una nuova moneta [FOTO]

La soluzione per combattere la crisi

Per fronteggiare la crisi economica dovuta alla Pandemia mondiale del covid 19, un piccolo comune del Molise ha adotatto una misura molto particolare. Il sindaco Castellino del Biferno si potrà pagare con una nuova moneta inventata dal sindaco Enrico Fratangelo, il Ducato che sarà disponibile in banconote da 20 e da 50 e sul taglio più piccolo srà raffigurata una foto dello stesso primo cittadino. La nuova moneta sarà distribuita alle famiglie più bisognose del piccolo Paesino che conta 500 abitanti circa, e sarà spendibile in tutti i negozi e supermercati del territorio comunale. Il tutto è stato approvato attraverso un decreto sindacale, ed è stato stabilito che avranno lo stesso valore dell’Euro. E non si tratta dell’unica misura che sarà adottata per contrastare la crisi economica, come ha dichiarato lo stesso sindaco: “Dopo le banconote locali sono al lavoro per mettere i Borbone bond”. Emissioni valide per finanziare attività imprenditoriali nel territorio comunale. Per completare il quadro, il capitolo di bilancio destinato a quest’operazione è titolato “Ferdinando di Borbone”.

