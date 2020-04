Ag Milik: ”Juve? Solo rumors irrispettosi nei confronti della società del Napoli”

Rumors dell’ultima ora: Arek Milik sarebbe sempre più lontano dal Napoli, diretto verso la Juventus di Sarri

Pantak (Ag. Milik): Juve? Rumors irrispettosi del Napoli, trattiamo il rinnovo ma senza un accordo…

David Pantak, agente di Milik, attaccante del Napoli, ai microfoni di calciomercato.it, ha rilasciato alcune dichiarazioni al riguardo di alcune voci di mercato che riportano di un allontanamento del suo assistito dal club azzurro ed un avvicinamento del calciatore polacco alla Juventus.

Queste le sue parole:

“In merito a tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni, ci tengo a precisare che si tratta solo di rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli. Sono in continuo contatto con il direttore sportivo del Napoli e la nostra conversazione sul rinnovo continua ed è sempre attiva, al termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al Coronavirus ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione.

Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società”. Conclude Pantak.

