Del Genio:”Milik perfetto con CR7, soluzione ideale”

Il parere su Azmoun

Paolo Del Genio collega di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso la sua opinione sugli ultimi rumors di mercato che vorrebbero Milik in procinto di trasferirsi alla Juve e sulla sua collocazione tattica tra le fila dei bianconeri. Ecco quanto dichiarato: “Milik vicino a Ronaldo potrebbe essere il calciatore giusto. Arek non è uno che ha quella voglia costante di attaccare lui la porta, anzi viene a giocare molto con la squadra in basso. Per questo credo che con CR7 potrebbe trovarsi bene, sarebbe un valido appoggio. Nel 4-3-3 però Milik da punta centrale sarebbe chiamato ad attaccare di più la porta. Azmoun? Io l’ho visto poco, può fare sia la prima che la seconda punta. Potrebbe essere un giocatore non tanto diverso da Belotti, visto che gioca con la squadra, anche se vorrei vederlo di più prima di far paragoni”.

