Supercoppa, i quotidiani massacrano Insigne: “E’ il terzo rigore che sbaglia contro la Juve, è la sua kryptonite”

I quotidiani non risparmiano il capitano del Napoli, insufficienze pesantissime

Lorenzo Insigne ha macchiato la sua prestazione nella finale di Supercoppa contro la Juventus, fallendo un calcio di rigore che avrebbe portato il Napoli sul momentaneo pareggio. Gli azzurri sono usciti sconfitti del Mapei Stadium e si sono visti la Juventus alzargli la coppa in faccia. Questa sconfitta va sicuramente dimenticata al più presto possibile, ma nel frattempo i quotidiani hanno trovato nel capitano azzurro il colpevole principale della disfatta.

Questi i voti per il 24: del Napoli:

Gazzetta dello Sport, voto 5.5: “Partita double face. Il suo duello con Cuadrado, miracolosamente resuscitato, è il più interessante. Fra i migliori, fino al rigore, che, d’accordo De Gregorio, ma tre sbagliati contro la Juve fanno una prova“.

Corriere dello Sport, voto 4.5: “Si sacrifica in copertura quando Cuadrado avanza e finisce per ripartire da una posizione troppo arretrata, così far male è più complicato. Mette fuori il rigore. E’ l’emblema della serata da dimenticare del Napoli”.

Corriere della Sera, voto 5: “Dal dischetto, la Juve è kryptonite. Lo sparo a salve offusca l’intelligenza del suo primo tempo. Ripresa da incubo”.

