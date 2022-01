L’ASL di Torino conferma: “Rrahmani, Zielinski e Lobotka non possono giocare”

L’ASL di Torino sull’impiego di Rrahmani, Zielinski e Lobotka

Carlo Picco, direttore dell’ASL di Torino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Napolista, dove ha specificato la situazione relativa a Rrahmani, Zielinski e Lobotka. Ecco quanto dichiarato:

“Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. Io non li ho neanche visti. Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’Asl si può giocare, altrimenti no. Secondo me chi è in quarantena non può giocare. Può lavorare se ha una terza dose, con le tipologie di attenzione indicate, comprese le mascherine, ma non so se si può giocare con le mascherine. È uno scenario nuovo, mai verificato. Se emergeranno altri postivi li prenderemo in carico, se saranno registrati in piattaforma entreranno nel nostro circuito e andranno in isolamento. È evidente che se c’è un positivo si attiverà il meccanismo di contact tracing che valuterà ciò che è stato. Se ci saranno positivi si aprirà tutto un altro scenario”.

