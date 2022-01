L’AVVERSARIO – Napoli contro Juve all’Allianz Stadium

Prima giornata di ritorno, Juve-Napoli.

La prima giornata del girone di ritorno vedrà il Napoli affrontare i rivali bianconeri allo Juventus Stadium di Torino questa sera alle ore 20:45. Molti sono stati i rischi di un probabile rinvio di questa sfida a causa dei tanti contagi Covid che stanno aumentando in tutta Italia ed ha colpito vari calciatori di entrambe le squadre. Il gruppo di Massimiliano Allegri avrà senza dubbio voglia di riscatto a causa della sconfitta subita per 2-1 al Maradona con una grande rimonta del Napoli dopo lo svantaggio subito da Morata al 10′ e il sorpasso del Napoli con i gol di Matteo Politano e Kalidou Koulibaly, 57′ e 85′. Guardando la classifica la Juventus si trova al quinto posto con 34 punti, ma resta a distanza di cinque punti dal Napoli terzo in classifica. La Juve viene da due vittorie consecutive contro Bologna e Cagliari, entrambe le sfide vinte per 2-0. Allegri in conferenza ha dichiarato che i suoi uomini sono consapevoli di sfidare una squadra forte e che daranno il massimo dato che hanno lavorato bene negli ultimi giorni. Il Napoli giunge alla sfida dopo la sconfitta in casa contro lo Spezia.

La Juve in campo.

Dopo le tante positività e gli infortuni, Massimiliano Allegri pensa innanzitutto a costruire una solidità a centrocampo a causa delle assenze di Ramsey e Arthur, Locatelli giocherà di nuovo centralmente, a fare coppia con Bentancur, in attacco ci saranno Chiesa e Dybala che hanno recuperato proprio per la sfida contro il Napoli. Il modulo di partenza è il 4-2-3-1, l’unico ballottaggio è quello tra Morata e Kean in avanti, in difesa sarà Rugani a sostituire l’infortunato Bonucci. La probabile formazione:

(4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Chiesa; Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, De Sciglio, Rabiot, McKennie, Kulusevski.

Il Napoli in campo.

Nel Napoli ci sarà Domenichini in panchina a sostituire mister Luciano Spalletti dopo la positività al Covid-19. L’attacco azzurro ritrova Petagna in ballottaggio con Mertens. Alex Meret, Kevin Malcuit, Mario Rui, Victor Osimhen e Hirving Lozano saranno indisponibili anche loro per Covid-19. Le probabili formazioni:

(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione: Marfella, Zanoli, Petagna.

I precedenti

In terra piemontese sono ben 78 i precedenti tra le due squadre in Serie A, vede nettamente favoriti i bianconeri che fin qui hanno raccolto 50 vittorie, 20 pareggi contro le 8 vittorie della società azzurra.

L’arbitro di Juventus-Napoli.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Simone Sozza

Guardalinee: Giallatini – Preti

Quarto Uomo: Marcenaro

Var: Irrati

Avar: Meli

TV: Dazn

Vincenzo D’Alessandro