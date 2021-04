L’AVVERSARIO-La trentaduesima partita di campionato è: Napoli-Lazio

L’AVVERSARIO – Il Napoli ospiterà la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona per la trentunesima giornata di campionato.

Napoli e Lazio si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il 22 aprile alle ore 20:45.

In seguito al recente pareggio avvenuto in casa contro l’Inter, il Napoli è pronto per una nuova sfida in vista della prossima giornata di campionato. A meno due punti dalla Juventus, i partenopei sono in piena lotta Champions, ma quella di domani sera sarà la sfida decisiva per potersi imporre almeno al quarto posto in classifica.

Purtroppo però, per Gattuso, la strada non è del tutto spianata poiché perderà Demme a centrocampo a causa della squalifica che si è procurato contro l’Inter e dovrà fare i conti con le condizioni ancora non ottimali di Ospina. La buona notizia è invece il ritorno di Lozano. Mertens vince il duello contro Osimhen, e ritrova il posto da titolare. Ottima chance per Hysaj che torna in campo al posto di Mario Rui.

Il Napoli rimane sicuramente tra le maggiori pretendenti per la lotta Champions League. Esordiranno in campo con volontà, caparbietà e fame di riscatto. L’obiettivo stagionale è stato preposto, l’esame di domani sera sarà la ciliegina sulla torta, l’impronta più importante per far capire a tutti che il Napoli c’è e che lotterà a tutti i costi per la qualificazione tanto ambita dalle big di Serie A, con le quali la competizione è altissima.

La Lazio in campo

Con cinque vittorie consecutive la Lazio è situata al sesto posto in classifica. Il campionato per i biancocelesti non è iniziato nel migliore dei modi a differenza della scorsa annata, nella quale sono riusciti a riscattarsi dopo anni di prestazioni al di sotto della media. Quest’anno, condito di performance altalenanti, però i ragazzi di Inzaghi sono riusciti in un recupero in extremis con l’obiettivo di approdare nuovamente in Champions League.

In vista della sfida di domani sera la buona notizia per la Lazio è il ritorno di Caicedo che, dopo la recente squalifica nel match di Verona, sarà nuovamente disponibile per la squadra, anche se molto probabilmente partirà dalla panchina, vista la conferma di Correa accanto ad Immobile. I soliti titolarissimi a centrocampo saranno Milikovic-Savic, Luis Alberto e Leiva. Il brasiliano sarà costretto a svolgere un lavoro extra a causa della discontinua forma fisica di Escalante.

Non sarà un match semplice per le due squadre, poiché entrambe con un fine comune lotteranno al massimo delle loro possibilità. Un passo falso e l’obiettivo potrebbe sfumare nel vuoto. L’unica speranza, sarebbe un errore della Juventus, anch’essa sul filo del rasoio. Preoccupazione anche per il Milan, in quanto il secondo posto potrebbe non essere del tutto al sicuro. Il campionato non è concluso e sono queste le sfide che serviranno a decretare il vincitore e a blindare il posto in Champions League.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens.

Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

Squalificati: Demme.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Indisponibili: Luiz Felipe, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

I precedenti

Napoli e Lazio al Maradona, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia si sono sfidate 78 volte: con 37 vittorie del Napoli, 25 pareggi e 16 vittorie della Lazio. Il Napoli gode di 122 reti contro i biancocelesti, che invece collezionano 80 gol contro i partenopei.

L’ultima vittoria all’ormai ex San Paolo, è costata a Benitez la qualificazione in Champions per un rigore sbagliato da Higuain.

Barbara Marino

