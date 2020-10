L’AVVERSARIO – Il Napoli incontra il Sassuolo nella sesta giornata di Serie A

Gli uomini di Gattuso scenderanno in campo domenica 1 novembre allo Stadio San Paolo in Napoli alle ore 18.00. La vittoria di giovedì in Europa League contro il Real Sociedad ha messo a tacere definitivamente quelle voci e insicurezze, già parzialmente scemate dopo la vittoria nel derby contro il Benevento, arrivate dopo la sconfitta casalinga contro l’Az Alkmaar subita nel match d’esordio del Gruppo F, il Napoli si trova secondo a pari merito con gli spagnoli a 3 punti, ma in campionato la musica è un’altra. Gli azzurri rimangono l’unica squadra a punteggio pieno, sono 4 le vittorie nei 4 match disputati, con 14 i gol segnati (15 contando quello di Politano contro il Real Sociedad) e soltanto 2 quelli subiti (3 se contiamo anche la sconfitta contro gli olandesi) vantando la miglior difesa del campionato. I marcatori azzurri sono ben 8: 4 reti per Lozano; Politano3; Mertens e Insigne 2; Zielinski, Elmas, Osimhen e Petagna 1.

Il Sassuolo in campo

Il Sassuolo si trova secondo in classifica a pari merito con gli azzurri, vantando il miglior attacco della Serie A con 16 gol fatti, due in più degli azzurri; non è impeccabile però la retroguardia con 9 reti subite. In attacco l’uomo più pericoloso è Ciccio Caputo. L’ex Bari ed Empoli è alla sua terza stagione in Serie A. Convocato anche da Mancini in Nazionale, a 33 anni l’attaccante pugliese sta vivendo il momento migliore della sua carriera. In campionato ha messo a segno 5 gol in 5 partite divenendo il miglior marcatore della sua squadra e ponendosi al secondo posto nella classifica marcatori dietro a Zlatan Ibrahimovic a quota 6 reti. La squadra di De Zerbi è reduce dal pareggio casalingo contro il Torino.

Le probabili formazioni del match

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Insigne

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Haraslin, Romagna, Toljan, Defrel, Magnanelli, Schiappacasse

I precedenti

Il Napoli e il Sassuolo si sono scontrati 15 volte (14 in Serie A e 1 in Coppa Italia), gli azzurri hanno vinto 9 incontri, i neroverdi soltanto 1; sono 5 i pareggi.

A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani, per lui sarà l’undicesima direzione di una gara del Napoli, con gli azzurri che sono imbattuti: nelle precedenti 10 partite dirette dal fischietto di Aprilia sono 9 le vittorie, con un solo pareggio e nessuna sconfitta.

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis elogia Gattuso: “Bravo a sfruttare tutta la rosa a disposizione”

Top & Flop – Real Sociedad-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, gesto d’amore nella prima foto di coppia della showgirl