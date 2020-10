Compleanno Maradona – Gianfranco Zola: “Mi lasciò la numero 10, lui prese la 9…”

Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli, ha ricordato un curioso episodio con protagonista Maradona

Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli e compagno di squadra di Diego Armando Maradona nell’anno del secondo scudetto azzurro, ha ricordato un aneddoto con Diego ai microfoni di Sky Sport:

“Sostituire un giocatore come Maradona può essere schiacciante, ma ci sono due fattori che mi hanno aiutato. Una volta, quando giocavamo a Pisa, Diego fece una cosa incredibile per me dal punto di vista della fiducia e della serenità: giocò con la numero 9 e mi lasciò la ’10’. Fu una cosa importantissima per la mia autostima. E poi mi sono sempre detto che quello che era stato Diego era qualcosa di unico, io dovevo solo dare il meglio di me stesso”.

