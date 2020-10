Atalanta, annullata conferenza stampa Gasperini: positivo membro staff

Atalanta, la conferenza stampa di Gasperini programmata in vista della partita contro il Crotone, è stata annullata

Atalanta, annullata la conferenza stampa di Gasperini, positivo il collaboratore tecnico ed ex giocatore Cristian Raimondi. Lo annuncia il club che sospende così la conferenza stampa di mister Gasperini prevista alle 13.30. Il collaboratore tecnico è risultato positivo al tampone nella giornata di giovedì e ora si è in attesa dell’esito del secondo tampone effettuato nella mattinata di venerdì. Raimondi è asintomatico.

«Oggi – come appena annunciato dal club – il tecnico dell’Atalanta non parlerà della gara di domani pomeriggio (sabato ore 15) a Crotone in quanto gli ultimi tamponi stavolta hanno rilevato la positività di un uomo dello staff tecnico di Gasperini, ovvero l’ex nerazzurro Cristian Raimondi». Tutti negativi gli altri tamponi della squadra, l’Atalanta ha effettuato nuovi accertamenti in mattinata a tutto lo staff. Dall’esito dipenderà la partenza per Crotone della squadra nel pomeriggio.Come riportato da L’eco di Bergamo.

