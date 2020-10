Top & Flop – R. Sociedad-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Real Sociedad-Napoli

Primo Tempo

Il Napoli vuole riscattare la sconfitta dell’esordio contro l’Az, per riprendere il proprio cammino in Europa. Nei primi quindici minuti, prima Insigne e poi Mario Rui sciupano due occasioni sotto porta. Il capitano azzurro lascia il campo per infortunio, al suo posto Lozano. Il Napoli sembra perdere campo, soffrendo il palleggio degli spagnoli. Prima frazione di gioco povera di emozioni, con le squadre che si studiano senza mai affondare il colpo.

Secondo Tempo

La ripresa segue il copione del primo tempo, con la Real Sociedad che palleggia e il Napoli a fare densità. Poi il lampo di Politano, con l’esterno azzurro che con una conclusione da fuori trova una deviazione che spedisce il pallone in rete. Azzurri in vantaggio. Girandola di cambi per entrambe le squadre, con Gattuso che cambia pelle alla sua squadra. Napoli ancora in goal con Osimhen, con l’arbitro che annulla per un doppio tocco di Mario Rui da calcio da fermo. Ospina, compie un miracolo respingendo un tiro da distanza ravvicinata. C’è tempo anche per l’espulsione di Osimhen, che salterà la prossima sfida di Europa League. La gara finisce con il Napoli che conquista i tre punti, riprendendo la marcia in campo europeo.

TOP – KOULIBALY

Il difensore azzurro, oggi risulta essere il top di giornata. Un vero e proprio muro, ha guidato la sua difesa in modo impeccabile. Deciso in fase d’anticipo, arricchisce la sua prestazione mantenendo alta la concentrazione per tutta la durata della partita. Una prestazione degna del miglior Koulibaly, che lo scorso anno sembrava essersi smarrito.

FLOP – LOBOTKA

Oggi è lui il peggiore dei suoi. Fatica a trovare la giusta posizione in campo, soffrendo in fase difensiva. Scarso apporto alla manovra d’attacco, sbagliando tanto in fase d’appoggio agli attaccanti. A tratti lezioso, non è riuscito a incidere per tutto l’arco della sua gara.

