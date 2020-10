Real Sociedad-Napoli, Maksimovic: “Sono pronto, Gattuso si fida di tutti noi”

Real Sociedad-Napoli, Maksimovic parla prima della sfida di Europa League

Nell’immediato prepartita di Real Sociedad-Napoli, il difensore azzurro Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco quanto dichiarato:

“Sappiamo che è una partita importante per noi dopo aver sbagliato con l’AZ. Il Rea è prima nel campionato spagnolo, ha un attacco fortissimo, con tanti giovani e David Silva che è un calciatore d’esperienza che aiuta tanto. Gattuso? Lui l’ha sempre detto, noi abbiamo una bella rosa e crede in tutti noi. Giocando ogni tre giorni è normale cambiare. Chi gioca va in campo e dà il massimo per fare risultato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

REAL SOCIEDAD-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Napoli femminile, Eleonora Goldoni positiva al Covid-19

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, gesto d’amore nella prima foto di coppia della showgirl