REAL SOCIEDAD-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Real Sociedad-Napoli – È quasi tutto pronto all’Estadio Municipal de Anoeta per il match del Gruppo F valido per la seconda giornata di Europa League tra la Real Sociedad di Imanol Alguacil e il Napoli di Gattuso. Gli azzurri, dopo la sconfitta rimediata in casa contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar, non possono fare passi falsi in terra spagnola. Squadre in campo alle ore 21:00.

Queste le formazioni ufficiali:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, D. Silva; Portu, Isak, Oyarzabal.

All. Alguacil

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.

All. Gattuso